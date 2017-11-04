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نقل وملاحة
جمارك بورسعيد تضبط محاولتى تهريب أحذية وملابس
السبت 04 نوفمبر 2017 10:09 م
عربة مخالفة
أخر الأخبار
عربة مخالفة
مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية غير الخالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون
وتم تقدير القيمة الجمركية لمحاولة إخفاء الملابس بمبلغ 118 ألف 800 جنيه، وبلغت الرسوم المستحقة 70 ألف و 605 جنيها
وتم تقدير القيمة الجمركية للمحاولة الثانية بمبلغ 84 ألف جنيه، وبلغت الرسوم المستحقة 56 ألف و 232 جنيها
قرر جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 31853 و31881 لسنة 2017 والتحفظ علي الأتوبيس والسيارة اللذين تورطا في المحاولتين والمضبوطات
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