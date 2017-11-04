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ثقافة وفنون
بوشناق يحيي الموسيقى العربية على مسرح الأوبرا
السبت 04 نوفمبر 2017 10:03 م
النجم التونسى لطفى بوشناق
أخر الأخبار
النجم التونسى لطفى بوشناق
أحمد حمدي
يحيي الفنان التونسي لطفي بو شناق، مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية.
ويتم الآن عزف مقطوعات موسيقية على المسرح تمهيدا لظهور بوشناق على المسرح.
ويحضر الحفل جمهور كبير من محبي الطرب التونسي لبو شناق وأغنياته، كما يحضره المخرج مجدي أحمد علي
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