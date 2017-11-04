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طاقة
القناة لتوزيع الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين منتدى شباب العالم
السبت 04 نوفمبر 2017 08:54 م
محمد السيد رئيس القناة للكهرباء
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محمد السيد رئيس القناة للكهرباء
عمر سالم
انتهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء من وضع كل الاستعدادات المكثفة من خلال خطة ستقوم الشركة بتنفيذها لتفادى حدوث أى أعطال فنية، خلال أيام انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
قال المهندس محمد السيد، رئيس الشركة، فى تصريحات، لـ"المـال"، إنه تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الشركة منذ نهاية الأسبوع الماضى، تحسبًا لحدوث أعطال فنية طارئة فى المناطق التابعة للشركة، كما سيتم الدفع بماكينات الطوارئ "الديزل" لمواجهة أى انقطاعات.
وأضاف السيد أن وزير الكهرباء محمد شاكر وجه بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق من الصيانة فى مناطق التجمعات وساحات الصلاة للاستعانة بهم حال حدوث أى أعطال فنية طارئة.
وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى حال وجود أي مشاكل أو انقطاعات، وتم التوجيه بتواجد جميع رؤساء والقطاعات والهندسات فى مكاتبهم خلال أيام انعقاد المنتدى تحسبًا لوقوع طوارئ أو ورود شكاوى من المواطنين.
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