القناة لتوزيع الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين منتدى شباب العالم

عمر سالم





انتهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء من وضع كل الاستعدادات المكثفة من خلال خطة ستقوم الشركة بتنفيذها لتفادى حدوث أى أعطال فنية، خلال أيام انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.





قال المهندس محمد السيد، رئيس الشركة، فى تصريحات، لـ"المـال"، إنه تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الشركة منذ نهاية الأسبوع الماضى، تحسبًا لحدوث أعطال فنية طارئة فى المناطق التابعة للشركة، كما سيتم الدفع بماكينات الطوارئ "الديزل" لمواجهة أى انقطاعات.





وأضاف السيد أن وزير الكهرباء محمد شاكر وجه بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق من الصيانة فى مناطق التجمعات وساحات الصلاة للاستعانة بهم حال حدوث أى أعطال فنية طارئة.



