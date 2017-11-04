إحباط تهريب كمية من الأدوية والحقن المخدرة بأرقين

مها أبو ودن









أحبطت جمارك أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والحقن المخدرة المدرَجة بجداول المخدرات بالمخالفة للقانون.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، اشتبه عاصم رأفت، مأمور الجمرك، في السائق "ع . ع . ع" 30 سنة، سوداني الجنسية الذي ظهرت عليه علامات القلق والارتباك أثناء تفريغ الأمتعة والحقائب من الأتوبيس.





وبالتفتيش تبيَّن وجود 4 لفافات أكياس سوداء موضوعة بين التنكين داخل جسم الأتوبيس، وبفض هذه اللفافات تم العثور على 125 حقنة كيتامين المخدرة والمدرجة بجدول المخدرات، و216 حقنة EPREX 4000 لعلاج القصور الكلوي.



