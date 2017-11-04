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إحباط تهريب كمية من الأدوية والحقن المخدرة بأرقين
السبت 04 نوفمبر 2017 08:10 م
الأقراص المخدرة
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الأقراص المخدرة
مها أبو ودن
أحبطت جمارك أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والحقن المخدرة المدرَجة بجداول المخدرات بالمخالفة للقانون.
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، اشتبه عاصم رأفت، مأمور الجمرك، في السائق "ع . ع . ع" 30 سنة، سوداني الجنسية الذي ظهرت عليه علامات القلق والارتباك أثناء تفريغ الأمتعة والحقائب من الأتوبيس.
وبالتفتيش تبيَّن وجود 4 لفافات أكياس سوداء موضوعة بين التنكين داخل جسم الأتوبيس، وبفض هذه اللفافات تم العثور على 125 حقنة كيتامين المخدرة والمدرجة بجدول المخدرات، و216 حقنة EPREX 4000 لعلاج القصور الكلوي.
وبلغ التعويض المستحق 102300 جنيه، وقرر على محمد طلبة، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 50 لسنة 2017 وإحالة السائق للنيابة.
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