بالصور .. الجناح المصري بمعرض سوتشي ضمن الـ5 الكبار

ويؤكد شريف جاد، رئيس الوفد المصري، أن هذا التقييم الإيجابي للجناح المصري جاء بفضل رعاية رئاسة الجمهورية وهيئة تنشيط السياحة للجناح المصري الذي قدم مطبوعات وهدايا تذكارية فاخرة، كما يرجع للدور المتميز لشباب الوفد المصري الذي قدم كل المعلومات وبوفرة؛ بهدف التنشيط السياحي لمصر، وكان الجناح المصري المشارك في معرض سوتشي الذي أقيم في إطار فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة قد شهد إقبالًا متزايدًا من ممثلي 180 دولة طوال فعاليات المهرجان، والتي روّج فيها الشباب للتنشيط السياحي، وكذلك لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، حيث سجلت بعض الوفود الأجنبية على موقع المنتدى من خلال مهرجان سوتشي، وهو ما يمثل نجاحًا جيدًا لمجهودات الشباب المصري.