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بالصور .. الجناح المصري بمعرض سوتشي ضمن الـ5 الكبار
السبت 04 نوفمبر 2017 05:59 م
بالصور .. الجناح المصري بمعرض سوتشي ضمن الـ5 الكبار
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بالصور .. الجناح المصري بمعرض سوتشي ضمن الـ5 الكبار
ولاء البري
في إطار تقييم اللجنة المنظمة لمعرض المهرجان العالمي للشباب والطلبة، الذي عُقد في مدينة سوتشي بروسيا، في الفترة من 12 إلى 24 أكتوبر، بحضور 30 ألف شاب وفتاة من 180 دولة، جاء التقييم إيجابيًّا للوفد المصري، حيث جاء الجناح المصري ضمن أفضل خمسة أجنحة على مستوى 35 دولة شاركوا في معرض سوتشي.
وصرحت يوليا أوجاركوفا، منسقة المعرض، بأن الجناح المصري تميز بجهد الشباب الذي قدم المعلومة عن مصر البلد التي أحبها متسمًا بالشفافية والروح المصرية الخفيفة وكرم الضيافة، حيث تم توزيع الهدايا التذكارية على رواد المعرض من كل الجنسيات، بالإضافة إلى عرض المواد الفيلمية على الشاشة المخصصة للجناح وتنوع المطبوعات والبوسترات المصرية، كما تميز الجناح بتقديم عرض موسيقي للفنان منير نصر الدين الذي عزف الموسيقى المصرية والروسية، كما رحبت اللجنة المنظمة بالفكرة المصرية التي تمثلت في شجرة السلام حيث دُعي شباب العالم لوضع بصمة الإصبع على الشجرة لتبدو كورقة شجرة، وكانت تعبيرًا عن رسالة السلام المصرية لشباب العالم.
ويؤكد شريف جاد، رئيس الوفد المصري، أن هذا التقييم الإيجابي للجناح المصري جاء بفضل رعاية رئاسة الجمهورية وهيئة تنشيط السياحة للجناح المصري الذي قدم مطبوعات وهدايا تذكارية فاخرة، كما يرجع للدور المتميز لشباب الوفد المصري الذي قدم كل المعلومات وبوفرة؛ بهدف التنشيط السياحي لمصر، وكان الجناح المصري المشارك في معرض سوتشي الذي أقيم في إطار فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة قد شهد إقبالًا متزايدًا من ممثلي 180 دولة طوال فعاليات المهرجان، والتي روّج فيها الشباب للتنشيط السياحي، وكذلك لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، حيث سجلت بعض الوفود الأجنبية على موقع المنتدى من خلال مهرجان سوتشي، وهو ما يمثل نجاحًا جيدًا لمجهودات الشباب المصري.
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