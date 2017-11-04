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بورصة وشركات
توقعات باستمرار نمو أرباح القاهرة للدواجن العام المقبل
السبت 04 نوفمبر 2017 05:06 م
شركة القاهرة للدواجن
أخر الأخبار
شركة القاهرة للدواجن
قطاعي الدواجن والأعلاف حائط الصد للشركة في مواجهة التضخم
فاروس: 4% ارتفاعا بعوائد الشركة العامين الحالي والمقبل
مباشر: 4.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة في 2017 و 4.8 مليار في 2018
منى عبدالباري
مع انحسار تداعيات ارتفاع التكاليف الناجمة عن تحرير سعر الصرف عام 2017، توقعت بنوك استثمار مواصلة شركة القاهرة للدواجن حصد الأرباح وتحقيق مزيد من المكاسب بدءا من 2018.
وأرجعوا ذلك إلى ضوء النتائج التي حققتها "القاهرة" خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، والتي ستعزز موقف الشركة مستقبلا.
وضاعفت القاهرة للدواجن أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وسجلت إجمالي إيراداتها بالقوائم المالية المجمعة 3.234 مليار جنيه، مقابل 1.909 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفع صافي أرباحها خلال هذه الفترة إلى 316.مليون جنيه، مقارنة بـ 148.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
** تحسن إضافي
وقالت بنوك الاستثمار إن اعتماد القاهرة للدواجن ذاتيا على نموذج أعمال متكامل، وضعف المرونة في الطلب على منتجاتها، ووضع الشركة بقطاعات الأعلاف والتسمين، عوامل داعمة بقوة لنتائج الشركة المالية الأعوام المقبلة، وأيضا في مواجهة التقلبات.
وقالت ياسمين رضوان محلل قطاع الأغذية بمركز أبحاث مباشر إن هوامش ربحية القاهرة للدواجن ستحقق تحسنا إضافيا بدءا من عام 2018، مع تجاوز الشركة الارتفاع الاستثنائي في التكاليف الناتج عن تداعيات تحرير سعر الصرف العام الحالي.
ولفتت إلى أن ثبات أسعار الذرة وفول الصويا الذي تستوردهم الشركة، سيساهم أيضا في دعم معدلات الربحية وبشكل خاص مع الاستقرار المتوقع لسعر العملة المحلية.
وارتفعت تكلفة المبيعات على الشركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 إلى 2.608 مليار جنيه، مقابل 1.503 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المنقضي.
وتوقعت رضوان وصول إيرادات القاهرة للدواجن بنهاية العام الحالي إلى 4.284 مليار جنيه ، ترتفع إلى 4.877 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.
كما توقعت ارتفاع هوامش ربحية الشركة العام الحالي بنسبة 21.9% العام الحالي ليسجل إجمالي الأرباح 939 مليون جنيه، ترتفع إلى 1.135 مليار جينهبنسبة 23.3% العام القادم.
وكانت هوامش ربحية القاهرة للدواجن سجلت بحسب مباشر 19.5% العام الماضي.
وقال تقرير بحثي لمباشر إن هناك عدة عوامل ستواصل دعمها لربحية القاهرة للدواجن يأتي على رأسها وضع الشركة في قطاعات العلف والتسمين، و ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، مع استحواذ الشباب على الفئة الأكبر من السكان بمصر، و وتيرة الحياة السريعة وسرعة نمو سوق التجزئة بقطاع الأغذية المعلبة، نموذج الأعمال المتكامل الذي تعتمد عليه الشركة.
وتوافقت إيرادات الشركة وتكلفة المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من 2017و مع تقديرات مركز الأبحاث على أساس سنوي، بينما فاق إجمالي الأرباح توقعاته، نتيجة تراجع المصروفات الإدارية والبيعية عما كان مرجحا، بحسب التقرير.
ولفت مباشر إلى أن تراجع أنشطة الشركة التسويقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خاصة بمنتجات كوكي نتيجة حالة الركود المسيطرة على الأسواق، دعم صافي الأرباح خلال الفترة المذكورة لترتفع بمعدلات 112%.
وتوقع مباشر ارتفاع هامش صافي ربح القاهرة للدواجن بنسبة 10.3% نهاية العام الحالي ترتفع إلى 11.7% العام المقبل، و12.1% نهاية عام 2019.
إلا أن مباشر يرى إنه رغم الأداء الإيجابي للقاهرة للدواجن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، هناك عدد من التحديات تواجه الشركة تشمل ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة سعر العملة (جدود الدواجن- الأعلاف)، الضغوط التنافسية، احتمالات انتشار الأمراض مع قدوم فصل الشتاء.
ورفع مركز أبحاث مباشر تقييمه لسهم القاهرة للدواجن ما نتج عنه ارتفاعا زيادة السعر المستهدف للسهم خلال عام بنسبة 44% ليصبح 10.43 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 7 جنيهات.وأوصى بشراء السهم ، مع معدل مخاطرة متوسط.
** مرونة الأسعار
وفي المقابل أرجع بنك استثمار فاروس النتائج الإيجابية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى نشاطي الدواجن، والأعلاف وما حققاه من ارتفاعا في المبيعات رغم زيادة أسعارهما بنسبة 80% على أساس سنوي، مما يؤكد عدم مرونة الطلب على هذه القطاعات، واقتناصها مكاسب على حساب قطاعات أخرىبقطاع الأغذية والمشروبات.
وقال بنك الاستثمار في تقرير له إن هناك عدد من العوامل تمثل فرصا للشركة قد تساهم في دعم مستوى ربحيتها أبرزها عدم وجود مرونة في أسعار الدواجن وارتفاعها، وأيضا زيادة المبيعات، بجانب الاعتماد على سلاسل توريد ذاتية لمستلزمات الإنتاج، ما يعزز علامتها التجارية، وموقعها في السوق بين المنافسين .
ولفت التقرير أيضا إلى اعتماد القاهرة للدواجن ذاتيا على توفير الأعلاف داخليا والتي تمثل جزء كبير من تكلفة البضاعة المباعة، ما يعني خفض التكلفة على الشركة .
ورجح فاروس ارتفاع عوائد الشركة بنحو 4% العام الحالي، ونسبة مماثلة العام المقبل، كما توقع ارتفاع ربحية السهم بنسب تتجاوز 30% العامين الحالي والمقبل.
وقدر فاروس قيمة عادلة للسهم عند 12.50 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك بدعم عدد من الفرص التي قد تساهم في زيادة مبيعات الشركة و تعزيز ربحيتها، والتي يقابلها في الوقت نفسه بعض التحديات.
ويرى فاروس أن بعض المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا لإدخال أغذية للحيوانات الأليفة للسوق المصري، يعد فرصة جيدة للقاهرة للدواجن مع استحواذها على 100% من شركة جو تريد لإنتاج الأعلاف السمكية، وأغذية الحيوانات الأليفة.
وكانت القاهرة للدواجن، أعلنت مارس الماضي عن استحواذ القاهرة لمجازر الدواجن -إحدى شركاتها التابعة- على 100% من الأصول الثابتة لشركة جو تريد إحدى الشركات المتخصصة في العلف السمكي وإنتاح أغذية الحيوانات الاليفة بانفاق استثماري قدره 45 مليون جنيه خلال السنة المالية 2016.
وعلى صعيد التحديات يرى بنك الاستثمار إن المنافسة القوية نظرا لنمو ربحية قطاع الدواجن محليا تعد من أبرز التحديات، وكذلك تراجع الإنتاج في حالة زيادة الضغوط التضخمية والتي من شأنها دفع المستهلكين لخفض إنفاقهم على بعض السلع.
ومن بين التحديات المتوقعة أيضا يرى فاروس أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا سيؤدي بالتبعية لزيادة أسعار المدخلات الخام على القاهرة للدواجن ما وبالتالي زيادة التكلفة على صعيد كافة العمليات، ما سيؤدي للضغط على الربحية، أو اتخاذ القاهرة للدواجن قرارات أخرى بزيادة الأسعار، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج مجددا .
وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن بنسبة 85% نتيجة ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات بنسبة 150 %، وذلك رغم استقرار أسعار الدولار في السوق المحلي .
وتأسست شركة القاهرة للدواجن عام 1977 بواسطة شركة أمريكانا، وتتنوع أعمال الشركة بين الأعلاف، وإنتاج بيض التفريخ، و وبيض المائدة، و تصنيع مخلفات المجازر، واستيراد العمليات المتعلقة بأغراض الشركة، كما تستحوذ على العلامة التجارية "كوكي" والتي تتمتع بحصة سوقية 55% بالسوق المحلي.
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ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 479 مليون جنيه، موزع على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويتبع القاهرة للدواجن 15 شركة بنسب ملكية تتراوح بين 100% و 68% ، يتنوع نشاطها بين مجازر، و إنتاج داجن، وتأجير تمويلي، واستيراد وتصدير، بحسب القوائم المالية للشركة.
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