لبنان: لا مخاطر على الاقتصاد من استقالة الحريري

علم لبنان

خالد بدر الدين



أكد على حسن خليل، وزير المالية اللبناني، لوكالة "رويترز"، أن الاقتصاد والليرة لا يواجهان خطراً بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري -اليوم السبت- رغم أن هذا الاستقالة تطيح بحكومة ائتلافية تجمع كل الأحزاب السياسية اللبنانية الرئيسية تقريبًا.



كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن استقالته فى وقت مبكر اليوم، في كلمة بثها التلفزيون، قال فيها إن مؤامرة تحاك لاستهداف حياته وانتقد إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبناني، وإنه يعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ويشعر بما يحاك في الخفاء لاستهداف حياته.



وقالت قناة الجديد التلفزيونية -ومقرها بيروت- إن بيان الحريري أُعد وأُذيع من العاصمة السعودية الرياض، وزار السعودية مرتين خلال الأسبوع الماضي.



والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمسؤولين كبار آخرين، وقال لإيران إنهم خاسرون في تدخلاتهم في شؤون الأمة العربية، التى ستنهض كما فعلت في السابق وستقطع الأيادي التي مدت إليها بالسوء.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن سعد الحريري تولى رئاسة الوزراء في أواخر العام الماضي، بعد اتفاق سياسي أتى بميشال عون حليف حزب الله إلى سدة الرئاسة، وأن جماعة حزب الله تسيطر على السياسة في لبنان، إلا أن علاقتها بإيران ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد أغضبا بعض اللبنانيين.