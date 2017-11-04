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بورصة وشركات
بورتو وعامر يتصدران الشركات الأنشط تداولا الأسبوع الماضي
السبت 04 نوفمبر 2017 04:52 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
استحوذت الشقيقتان مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب"، و مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" على صدارة قائمة أنشط خمس شركات من حيث كمية تداول الأسبوع الماضي، بكمية 409.8 مليون ورقة مالية، و 338.1 مليون ورقة مالية على الترتيب.
وأغلق سهم بورتو جروب عند مستوى 0.41 جنيه، بإجمالي تداولات، 172.1 مليون جنيه، وسهم عامر جروب عند 0.38 جنيه، بإجمالي تداولات 129 مليون جنيه، وسط توقعات بصعوده إلى مستوى 0.42 جنيه الأسبوع الحالي.
وجاءت في المراكز من الثالث وحتى الخامس شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بحجم تداولات 330.7 مليون جنيه، بقيمة 272.1 مليون جنيه، مغلقا عند مستوى 0.83 جنيه، وسط ترجيحات بصعوده لمستوى 0.88 جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداولات 187.8 مليون ورقة، بقيمة 285.7 مليون جنيه، مغلقا عند مستوى 1.57 جنيه، وسط ترجيحات بوصوله لمستوى 1.70 جنيه الأسبوع الحالي.
وجاء في المرتبة الخامسة سهم القلعة للاستشارات المالية، بكمية 175.6 مليون جنيه، و قيمة تداولات 239.1 مليون جنيه، مغلقا عند 1.37 قرش.
يشار إلى أن البورصة المصرية سجلت قمة تاريخية جديدة نهاية الأسبوع الماضي متجاوزة مستوى الـ14000 نقطة، وسط تسجيل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا نسبته 2.6%، مشتريات عربية .
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