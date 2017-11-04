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سيـــاســة
استقالة الحريري من رئاسة وزراء لبنان بسبب إيران
السبت 04 نوفمبر 2017 04:49 م
سعد الحريري
أخر الأخبار
سعد الحريري
خالد بدر الدين
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته اليوم السبت في كلمة بثها التلفزيون وقال فيها إن مؤامرة تحاك لاستهداف حياته وانتقد إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال ”إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري وقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي“.
وأضاف ”أريد أن أقول لإيران إنهم خاسرون في تدخلاتهم في شؤون الأمة العربية، وسوف تنهض أمتنا كما فعلت في السابق وستقطع الأيادي التي مدت إليها بالسوء“.
وقالت قناة الجديد التلفزيونية ومقرها بيروت إن بيان الحريري أُعد وأُذيع من العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة رويترز إن سعد الحريري تولى رئاسة الوزراء في أواخر العام الماضي بعد اتفاق سياسي أتى بميشال عون حليف حزب الله إلى سدة الرئاسة.
وتهيمن جماعة حزب الله على السياسة في لبنان إلا أن علاقتها بإيران ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد أغضبا بعض اللبنانيين.
وزار الحريري السعودية مرتين خلال الأسبوع الماضي والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمسؤولين كبار آخرين
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