دايس تعلن تغطية الاكتتاب الخاص لـ 28.08 مليون سهم

دايس

المال - خاص



أعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عن تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص لـ 28.08 مليون سهم بمعدل 3.1 مرة، وبلغت الطلبات 2 مليار جنيه، حسب سعر الطرح النهائي البالغ 28.08 جنيه.



وتشمل عملية الطرح العام والخاص لأسهم "دايس" 33.04 مليون سهم، موزعة بواقع 28.08 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص، و4.95 مليون سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة.



وقالت "دايس" -في بيان حصلت "المال" على نسخة منه- إنه من المقرر غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام 7 نوفمبر الحالي، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من الإجمالى.



وعلق ناجي توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"دايس"، على الطرح بأن الشركة نجحت في توظيف مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، لا سيما على خلفية تعويم الجنيه، وزيادة الدعم الحكومي لمحتلف الصناعات الوطنية بهدف تعظيم تنافسية الصادرات المصرية.



وأوضح "توما" أن الشركة تعكف على دراسة وتنفيذ التوسعات الاستراتيجية وتسعى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة على جميع المستويات، معرباً عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة النمو بمعدلات جذابة مع ترسيخ مكانتها بين أبرز اللاعبين في صناعة الملابس الجاهزة بالسوق المحلي وأسواق التصدير.



وتتولى المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق المالي ومسؤول التغطية في عملية الطرح، فيما يقوم مكتب معتقو بسيوني بدور المستشار القانوني للصفقة، وتنظر "دايس" موافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح.