EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
دايس تعلن تغطية الاكتتاب الخاص لـ 28.08 مليون سهم
السبت 04 نوفمبر 2017 04:36 م
دايس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
دايس للملابس الجاهزة تناقش زيادة رأسمالها الشهر المقبل
"دايس للملابس" تستحوذ على "الإسكندرية للملابس" بـ50 مليونًا
دايس
المال - خاص
أعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عن تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص لـ 28.08 مليون سهم بمعدل 3.1 مرة، وبلغت الطلبات 2 مليار جنيه، حسب سعر الطرح النهائي البالغ 28.08 جنيه.
وتشمل عملية الطرح العام والخاص لأسهم "دايس" 33.04 مليون سهم، موزعة بواقع 28.08 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص، و4.95 مليون سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة.
وقالت "دايس" -في بيان حصلت "المال" على نسخة منه- إنه من المقرر غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام 7 نوفمبر الحالي، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من الإجمالى.
وعلق ناجي توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"دايس"، على الطرح بأن الشركة نجحت في توظيف مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، لا سيما على خلفية تعويم الجنيه، وزيادة الدعم الحكومي لمحتلف الصناعات الوطنية بهدف تعظيم تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح "توما" أن الشركة تعكف على دراسة وتنفيذ التوسعات الاستراتيجية وتسعى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة على جميع المستويات، معرباً عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة النمو بمعدلات جذابة مع ترسيخ مكانتها بين أبرز اللاعبين في صناعة الملابس الجاهزة بالسوق المحلي وأسواق التصدير.
وتتولى المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق المالي ومسؤول التغطية في عملية الطرح، فيما يقوم مكتب معتقو بسيوني بدور المستشار القانوني للصفقة، وتنظر "دايس" موافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح.
دايس للملابس الجاهزة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا