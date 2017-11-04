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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يبحث خطط استقبال موسم القمح مبكرًا
السبت 04 نوفمبر 2017 04:19 م
القمح
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القمح
محمد مجدي
عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم السبت، مع اللجنة العليا للقمح، وذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية، وحصر أماكن التوريد والتخزين، في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد، الذي يبدأ في منتصف إبريل من العام المقبل.
وقال المصيلحي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزراعين، حسب الأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس المقبل.
وشدد على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولًا بأول دون تأخير، موجهاً اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع، وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى.
وكلف المصيلحي، جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى، مشدداً على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام، وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدارتها من خلال اللجان الحكومية.
وزارة التموين
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