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سيـــاســة
عبد العال يزور البطل الحايس للاطمئنان على صحته
السبت 04 نوفمبر 2017 03:21 م
عبد العال يزور البطل الحايس
أخر الأخبار
عبد العال يزور البطل الحايس
ياسمين فواز
زار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، فور وصوله مطار القاهرة عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية، النقيب محمد الحايس بمستشفى الجلاء العسكري واطمأن على حالته الصحية.
ورافقه خلال الزيارة المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدقة والكفاءة العالية للقوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الأبطال، الذين ضربوا أروع الأمثلة التاريخية في تنفيذ عملية بطولية ناجحة، أسفرت عن تحرير النقيب محمد الحايس وإعادته لأهله ووطنه سالمًا.
وثمن عبد العال الجهود والتضحيات الفدائية الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة الأبطال جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة البواسل، لاستئصال قوى الشر والظلام وإحباط عدد من العمليات الإرهابية دفاعًا عن الوطن واستقراره وأمنه.
مجلس النواب
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