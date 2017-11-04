شهادات الإيداع الدولية

أسماء السيد



احتلت شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية نسبة الصعود الأكبر مقارنة بنظيرتها شهادة "التجاري الدولي"، وذلك فى تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في "لندن" الأسبوع الماضي، حيث أنهت تعاملاتها أمس عند 4 دوﻻرات مقارنة بـ3.75 دوﻻر الجمعة السابقة، بنسبة صعود بلغت 6.6%.



تلتها شهادة إيداع "التجاري الدولي" التى صعدت بنحو 3.4% لتصل عند 4.56 دوﻻر مقارنة بـ 4.41 دوﻻر اﻷسبوع الماضي.



فيما غلب التراجع على أداء شهادة شركة "أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" بنسبة 15.7% إذ سجلت بنهاية أمس 0.16 دوﻻر مقارنة بـ 0.19 دوﻻر الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية معينة فقد ظلت شهادة إيداع شركة "المصرية للاتصالات" عند 3 دوﻻرات وهو نفس إغلاق الأسبوع الماضي، إضافة إلى ثبات شهادة شركة المجموعة المالية "هيرمس" عند 2.68 دوﻻر.



وأصدرت البورصة المصرية، الخميس المنقضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.



وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقى 4.81 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم: عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 656.58مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.88 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت،رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر، " 129.19 مليون جنيه،121.39مليون سهم، 75.88 مليون سهم، 61.25 مليون سهم،41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 17مليون سهم،5.07 مليون سهم، 4.32 ملايين سهم، على التوالي.



وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي بشكل جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.6% عند 14319 نقطة، بينما على جانب الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد مالت للارتفاع لتصل 790 نقطة صاعدةً بـ 2%، كما ارتفع egx100 اﻷوسع نطاقًا بـ2% ليصل إلي 1777 نقطة.

