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بورصة وشركات
عام على التعويم.. البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية
السبت 04 نوفمبر 2017 02:05 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، بنسب واضحة خلال سنة التعويم، التى بدأت منذ 3 نوفمبر من العام الماضى، بقيادة القاهرة وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بينما هبط مؤشرا بورصتى الدوحة ومسقط بنسبة كبيرة.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بأكثر من 5800 نقطة أو ما يعادل 68%، ليصل إلى 14325 نقطة، مع انتعاش أسعار أسهم العديد من الشركات المصرية، خلال سنة أولى تعويم، الذى حقق ردود أفعال إيجابية على الأسهم المصرية.
وتصدرت البورصة المصرية مكاسب البورصات العربية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وإن كانت بورصة الكويت كسبت 1140 نقطة، بنسبة تجاوزت 21 % لتسجل 6548 نقطة، وبعدها مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 967 نقطة أو ما يعادل 16%، لتصل إلى 6957 نقطة، بفضل ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من 60 دولار للبرميل، ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من سنتين.
وصعد مؤشر بورصة البحرين 12 % ليصل إلى 1238 نقطة، ومؤشر سوق مال دبى العام 10%، ليتجاوز 3292 نقطة، ومؤشر سوق مال أبوظبى العام 5% ليتقدم إلى 4465 نقطة.
ولكن أزمة المقاطعة التجارية والدبلوماسية التى أعلنتها 4 دول عربية ضد حكومة قطر، منذ يونيو الماضى، كبدتها خسائر فادحة لدرجة أن مؤشر بورصة الدوحة انخفض بأكثر من 1927 نقطة، أو 19% ليصل من 10073 نقطة منذ حوالى عام إلى 8146 نقطة، مع نهاية الأسبوع الماضى، كما انخفض مؤشر بورصة مسقط 8% ليهبط إلى 5040 نقطة.
قائمة بمكاسب البورصات العربية منذ 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن.
م
اسم البورصة
% للزيادة أو الهبوط
الفرق فىعدد النقط
عدد النقاط بعد سنة
عدد النقاط قبل سنة
1
المصرية
+68
5800
14325
8525
2
الكويتية
+21
1140
6548
5408
3
السعودية
+16
967
6957
5990
4
البحرينية
+12
138
1238
1145
5
دبى
+10
330
3622
3292
6
أبوظبى
+5
200
4465
4265
7
مسقط
-8
431
5040
5471
8
الدوحة
-19
1927
8146
10073
المصدر: المال
البورصة المصرية
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