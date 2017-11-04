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بورصة وشركات
مباشر توصي بشراء سهم سوديك
السبت 04 نوفمبر 2017 01:13 م
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
المال – خاص
أوصت بحوث شركة "مباشر إنترناشيونال" بشراء سهم "السادس من أكتوبر" مع اﻹبقاء على المراكز السعرية الحالية عند 19.80 جنيه، مشيرةً إلي أن بقاء السهم أعلى منطقة الـ19 يدعم وجهة النظر الصاعدة.
وأشارت "مباشر" في تقرير بحثي لها، إلى أن سهم "سوديك" حقق مكاسب جيدة خلال الشهر المنقضي، إذ ارتفع من مستويات 14.36 إلي 19 جنيها بمعدل ربحية 32%.
وتوقعت أن يواصل السهم صعوده خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن هناك تهديدا وحيدا قد يواجهه وهو أن يختبر مقاومة رئيسية عند 18.70 – 19 جنيها، التى لم يقترب منها منذ 2014، فيما أشارت إلى اعتقادها أن هذا المستوى سيكون عقبة ضعيفة، وبمعني آخر أن السيناريو اﻷسوأ سيكون تحرك السهم في نطاق عرضي ضيق قبل اانطلاق إلى 25 و 26 جنيها.
البورصة المصرية
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
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