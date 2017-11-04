العقارات الأنشط بالبورصة المصرية خلال أسبوع

البورصة 6

أسماء السيد



تصدر قطاع العقارات، قائمة القطاعات اﻷنشط بحجم التداول، بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بـ 617.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.58 مليار جنيه.



وفي الترتيب الثاني، جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بـ 595.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 962.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بـ 402.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 785.5 مليون جنيه، ثم قطاع "السياحة والترفيه" بكمية تداول بلغت 247.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 411.7 مليون جنيه.



وفي المركز الخامس جاء قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" بكمية 79.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 306 مليون جنيه.



وبلغ إجمالي قيم التداول خلال أسبوع 7.3 مليار جنيه، بحجم 2.2 مليار ورقة مالية منفذة على 173 ألف عملية.