التضامن: منح 1495 حالة معاش استثنائي

وزيرة التضامن غادة والي

المال - خاص



وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على منح 1495 حالة معاش استثنائي.



وتضمنت الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والخدمات الجليلة التى استلزم الأمر البت فيها.



وشملت حالات تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب والتطرف، وتكريم رجال الشرطة الذين تم استشهادهم أثناء تأدية عملهم، تقديراً لجهودهم المتميزة طوال مدة خدمتهم، وتخفيفاً لظروف أسرهم الناجمة عن ظروف الاستشهاد، إضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام وحالات تكريم لبعض العاملين فى الدولة وبعض النقابات.