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بورصة وشركات
المجموعة المتكاملة أنشط شركات بورصة النيل
السبت 04 نوفمبر 2017 11:54 ص
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مؤشر النيل
أسماء السيد
تصدرت شركة "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، قائمة الشركات اﻷنشط في حجم التداول ببورصة النيل، بتعاملات الأسبوع المنقضي، بكمية تداول بلغت 3.3 مليون ورقة مالية، بقيمة مليون جنيه.
وجاء في الترتيب الثاني شركة "الدوائية للصناعات الكيماوية - إيكمي" بحجم تداول بلغ 2.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.5 مليون حنيه، تلاها شركة "بي إي جي للتجارة والاستثمار" بـ 1.8 مليون ورقة مالية، بقيمة قُدرت بمليون جنيه.
واحتلت شركة "آراب للتنمية والاستثمار العقاري" المرتبة الرابعة بكمية 1.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 913 ألف جنيه، وفي الترتيب الخامس جاءت شركة "الدولية للأسمدة والكيماويات" بـ 962.7 ألف ورقة مالية بقيمة 1.3 مليون جنيه.
يُذكر أن قيم التداول ببورصة النيل سجلت 13 مليون جنيه، بحجم بلغ 12.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 1.819 عملية.
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