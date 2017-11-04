إنشاء محطة لإنتاج البيوجاز والسماد بالصالحية الجديدة

الصالحية الجديدة

المال - خاص



صرح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه سيتم إنشاء محطة لإنتاج غاز البيوجاز، والوقود العضوي، وكذلك إنتاج سماد عالي الجودة للزراعة، موضحاً أنه تم إسناد المشروع لإحدى الشركات بمقابل انتفاع سنوي لمدة 20 عاماً بزيادة سنوية 10%.



وقال المهندس رمضان خيري: يُعد هذا المشروع أحد المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها لأول مرة بالمدن الجديدة، وتعتبر الصالحية الجديدة رائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المخلفات العضوية التي ستقوم المحطة الجديدة بمعالجتها، تتضمن مخلفات حيوانية مثل روث الماشية والأغنام والدواجن، ومخلفات نباتية مثل قش الأرز والأحطاب والثمار التالفة، ومخلفات الصرف الصحي، والقمامة، ومخلفات صناعة الألبان والأغذية والمشروبات، والحشائش البرية والمائية.



وأضاف رئيس جهاز الصالحية الجديدة: المحطة الجديدة ستنتج غاز البيوجاز، الذي سيستخدم في توليد الكهرباء وضخها على الشبكة العمومية لوزارة الكهرباء، ويمكن كبديل للغاز الطبيعي أو السولار، وللتدفئة في مزارع الدواجن، والأفران، كما ستوفر المحطة الجديدة الكمبوست الذي يتم استخدامه في المشاتل والزراعات الأورجانيك، إضافة إلى السماد السائل الذي ينقل ويضخ مباشرة إلى الأراضي الزراعية، موضحاً أنه من المقرر أن توفر المحطة 12 ميجا وات من الكهرباء يومياً، و265 م3 من السماد العضوي يومياً، و6 آلاف م3 من الغاز الحيوي.



وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية المختلفة التي تفذ بالمدينة، أشار المهندس رمضان خيري إلى أنه تم إسناد المرحلة الثانية من مشروع إحلال خطوط المياه الرئيسية، بقيمة تعاقدية قدرها 10 ملايين و538 ألف جنيه، وتم الانتهاء من ترفيق 211 قطعة أرض إسكان اجتماعي، كما تمت الموافقة على طرح مشروع توصيل الكهرباء للمنطقة الجنوبية، والإسكان الاجتماعي.



وأضاف: تم الانتهاء من تنفيذ 95% من شبكة الاتصالات الرئيسية للإسكان الاجتماعي، وتم إسناد تنفيذ مشروع تنسيق الموقع بالأحياء (1، 2، 3) بالمجاورات (1، 3، 5، 8)، كما تم الانتهاء من أعمال زراعة المسطحات الخضراء بين المجاورات (10، 11، 12).



