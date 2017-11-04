مذكرة برلمانية لإنشاء حى ومدينة بالسويس

محافظة السويس

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم مذكرة وملف كامل للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اثناء زيارته لمحافظة السويس لانشاء حي جديد باسم " السلام " و مدينة جديدة باسم " الجناين " ليكون السلام الحي السادس بالمحافظة والجناين المدينة الاولي وحل جميع مشاكلهما من مياه وصرف صحي وتطوير البنية الأساسية.



وأضاف النائب نظراً للتوسعات العمرانية الجديدة بالمحافظة باعتبارها جاذبة للسكان ولما يحدث بها من مشروعات متلازمة مع مشروع تنمية قناة السويس، برجاء الموافقة على اقتراحي من أجل إنشاء رئاسة حي جديد باسم (حي السلام ) ليصبح رقم 6 بمحافظة السويس وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنظيم وتسهيل مطالبهم الإدارية باعتبارها مطالب عادلة تليق بشعب السويس البطل.



وأضاف أنه لا يليق بتاريخ أهالى السويس ومدي مساهمتها فى الاقتصاد الوطني لبلادنا وما لها من تاريخ عريق أن تكون السويس محافظة ذات " مدينة إدارية واحدة " تعتمد على خمسة أقسام فقط.



وتابع: " لذا نتقدم باقتراح بإنشاء مدينة جديدة بالسويس باسم " مدينة الجناين " وذلك للأسباب الموضوعة التى توضحها المذكرة الشارحة للاقتراح، مطالبا الوزير بالموافقة على هذا الاقتراح ( مدينة الجناين ) باعتبارها مطلباً عادلاً لتحقيق خدمات أفضل وأرقي للمواطنين فى مناحي الحياة المختلفة من أجل التنمية الحقيقية لبلادنا.



وأرفق النائب مع الطلب مذكرة شارحة وملفا كاملا عن مقومات وامكانيات وموقع مدينة " السلام " وحي " الجناين " والمشاكل التي يعانيان منها وآليات حلها فى ظل التوسعات العمرانية الجديدة.



يذكر أن النائب عبد الحميد كمال تقدم بطلب فى سبتمبر 2016 الي رئيس الوزراء من اجل حل مشاكل السلام والجناين بالسويس وتحويل الاولي الي حي والثانية الى مدينة وقدم النائب ملفا آخر الى رئيس مجلس النواب فى هذا الصدد لسرعة اتخاذ قرار فى هذا الأمر.