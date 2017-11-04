سحر نصر ومميش يبحثان خطة تشجيع الاستثمار باقتصادية القناة

سحر نصر 55877

وزيرة الاستثمار ورئيس الهيئة يتابعان الخطة الاستثمارية لموانئ دبى العالمية فى "اقتصادية القناة"

الوزيرة: خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن جميع الفرص في منطقة القناة

الفريق مميش: إقامة مراكز فنية متطورة لتدريب العمالة القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين



أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.



وبحث الجانبان، خطة العمل على تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وناقشا، تطورات مشروع تنمية محور القناة، ومتابعة عروض المستثمرين الراغبين فى الاستثمار به، وفى هذا الإطار، أشار الفريق مهاب مميش إلى أن مشروع التنمية بمنطقة القناة نجح الفترة الماضية فى تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع، بتنفيذ 105 مشروعات جار العمل فيها واستكمالها فى غضون ثلاث سنوات لتكون اقتصادية القناة من أقوى المناطق فى العالم.



وتطرق نصر ومميش، لمتابعة الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها فى اقتصادية القناة، من خلال إنشاء مناطق تكاملية تشمل كل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية.



وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للراغبين فى الاستثمار باقتصادية قناة السويس، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كل الفرص فى هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لاقامة مشروعات توفر عملا للشباب.



وذكرت أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، يعد من ضمن الخطوات الفعالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إليها.



وأعرب الفريق مميش عن تقديره للجهد الذي تبذله الوزارة لدفع عجلة الاستثمار في القناة في إطار خريطة الدولة الاستثمارية، مؤكدا أهمية تضافر جهود مختلف المؤسسات وتعاونها لتحقيق التنمية المنشودة وتغيير مستقبل المنطقة بما يعود بالنفع على الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.