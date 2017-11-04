الأرصاد: طقس السبت معتدل على معظم أنحاء الجمهورية

الطقس

أونا



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه بين مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالة غربية.



وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 17 25، وسط الدلتا 17 24 ،الإسكندرية 18 24 ، بلطيم 18 24 ،مطروح 16 25.





