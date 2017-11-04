نتائج انتخابات نادي سموحة

وكالات:





أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة نتائج الفرز على مقاعد نائب رئيس النادى العضوية فوق السن والعضوية تحت سن 35.

وفاز المحاسب وليد عرفات بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحصل على 9924 صوتا، بينما فاز عمر خميس الغنيمي بمقعد العضوية تحت السن وحصل على 12092 صوتا.

وفاز المحاسب وليد عرفات بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحصل على 9924 صوتا، بينما فاز عمر خميس الغنيمي بمقعد العضوية تحت السن وحصل على 12092 صوتا.