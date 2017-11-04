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رياضة
نتائج انتخابات نادي سموحة
السبت 04 نوفمبر 2017 01:14 ص
نادي سموحة
أخر الأخبار
نادي سموحة
وكالات:
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة نتائج الفرز على مقاعد نائب رئيس النادى العضوية فوق السن والعضوية تحت سن 35.
وفاز المحاسب وليد عرفات بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحصل على 9924 صوتا، بينما فاز عمر خميس الغنيمي بمقعد العضوية تحت السن وحصل على 12092 صوتا.
وفاز بمقاعد العضوية فوق السن كل من أحمد حسن وحصل على 7896 صوتا، وأحمد عجلان وحصل على 7770 صوتا، وأسامة نعمان وحصل على 7232 صوتا، وإيمان جابر وحصلت على 6921 صوتا.
كان المهندس محمد فرج عامر قد فاز برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية.
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