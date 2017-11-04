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ثقافة وفنون
انطلاق مهرجان قرطاج السينمائي اليوم
السبت 04 نوفمبر 2017 12:38 ص
الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية بتونس
أخر الأخبار
الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية بتونس
وكالات:
تنطلق، مساء السبت، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي تقام في العاصمة التونسية (تونس)، وتستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان داخل قاعة سينما (الكوليزي) الشهيرة التي تم تجديدها وتحديثها لكي تستضيف هذا الحدث الهام.
ومن المقرر أن يعرض بعد حفل الإفتتاح فيلم (كتابة على الثلج) للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي بطولة عمرو واكد، والسوري غسان مسعود، ويتناول الفيلم قصة 5 فلسطينيين حوصروا في شقة صغيرة خلال الحرب بقطاع غزة، لكن بمرور الوقت تظهر الإنقسامات السياسية والإجتماعية فيما بينهم وتضعِف مقاومتهم ضد الإحتلال الإسرائيلي.
وتشهد هذه الدورة مشاركة مصرية مميزة، حيث ينافس فيلم (شيخ جاكسون) للمخرج عمرو سلامة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وفيلم (بلد مين) للمخرج محمد صيام، وفيلم (أسبوع ويومين) لياسمين رئيس.
جدير بالذكر أن الدورة الـ 28 لأيام قرطاج السينمائية سجلت رقما قياسيا في عدد الأفلام التونسية التي رشحت وسجلت للمشاركة، حيث وصل العدد إلى 78 فيلما، 37 فيلما روائيا، و41 فيلما وثائقيا.
تونس
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