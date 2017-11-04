EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
عقاريون: تعديل لائحة صناديق الاستثمار خطوة لجذب المستثمر
السبت 04 نوفمبر 2017 12:25 ص
الاستثمار العقاري العربي - RREI
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
العقاريون: نار المزايدات ولا جنة « الشباك الواحد »
الاستثمار العقاري العربي - RREI
هبة حامد:
رحب عقاريون بقرارات هيئة الرقابة المالية، المنتظر اقرار العمل بها بعد إرسالها لوزارة الاستثمار، والتي نصت على تعديل اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الخاص بصناديق الاستثمار العقاري، معتبرين أن هذه القرارات تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتعمل على تنشيط السوق العقارية بشكل حقيقي.
يقول مصطفى محرم، خبير السياسات العامة، إن التعديلات الجديدة تنعكس على ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية الخاصة، بما يعمل على تعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية".
من جانبه، يقول الشريف وهدان، خبير صناديق الاستثمار العقاري، إن التعديلات تفتح آفاق جديدة أمام سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر، خاصة وأنها جاءت في توقيت يتزامن مع سعي عدد من المستثمرين الدوليين للدخول في السوق المصرية".
يذكر أن التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تضمنت زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال تخطي حجم الصندوق لمبلغ 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق وإلغاء القيد الخاص على ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق. و فى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فستلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كما تم إلغاء بند القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصةعن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسةالصندوق الاستثمارية.
الاستثمار العقاري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا