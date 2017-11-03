2.1 مليار جنيه قيمة السيارات المستوردة بالإسكندرية خلال أكتوبر

مها أبو ودن









أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة محمود مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن سيارات ملاكى ونقل وقطع غيار بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضى.





ووصل عدد السيارات الملاكى المفرج عنها إلى 5083 سيارة مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارًا و298 مليونًا و748 ألفًا و789 جنيهًا.





وبلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 202 مليون و681 ألفًا و455 جنيهًا، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 242 مليونًا و406 آلاف و194 جنيهًا، فيما بلغ رسم التنمية 54 مليونًا و430 ألفًا و412 جنيهًا، وإجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 78 مليونًا و427 ألفًا و405 جنيهات.





فيما سجل إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 499 مليونًا و518 ألفًا و61 جنيهًا، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 360 مليونًا و158 ألفًا و865 جنيهًا.





على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 584 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 292 مليونًا و312 ألفًا و645 جنيهًا.





وبلغت الرسوم الجمركية المحصَّلة عنها 24 مليونًا و597 ألفًا و463 جنيهًا، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 44 مليونًا و421 ألفًا و540 جنيهًا، وسجل إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 69 مليونًا و19 ألفًا و3 جنيهات.





ووصلت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير إلى 26 مليونًا و226 ألفًا و296 جنيهًا.





كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 711 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 550 مليونًا و897 ألفًا و861 جنيهًا، وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 18 مليونًا و74 ألفًا و681 جنيهًا، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 63 مليونًا و656 ألفًا و155 جنيهًا، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 81 مليونًا و730 ألفًا و836 جنيهًا.





فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 23 مليونًا و526 ألفًا و634 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر أكتوبر إلى 2 مليار و141 مليونًا و959 ألفًا و295 جنيهًا، ويكون إجمالي الرسوم الجمركية المحصّلة عنها 245 مليونًا و353 ألفًا و599 جنيهًا، وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 350 مليونًا و483 ألفًا و889 جنيهًا، وإجمالي رسم التنمية 54 مليونًا و430 ألفًا و412 جنيهًا، وإجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 78 مليونًا و427 ألفًا و405 جنيهات.





ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية 728 مليونًا و595 ألفًا و305 جنيهات.



