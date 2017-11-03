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سيــارات
بي إم دابليو تستدعي مليون سيارة لعيوب صناعة
الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:41 م
بى إم دابليو نيو 320
أخر الأخبار
بى إم دابليو نيو 320
رويترز
قالت شركة بي. إم. دابليو، اليوم، إنها تستدعي نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلدانا أخرى.
ويشمل أحد الاستدعاءات 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الفئة-3 إنتاج الفترة من 2006 إلى عام 2011، من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.
ويغطي الاستدعاء الثاني 740 ألف سيارة في الولايات المتحدة إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011، وهي مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.
كما تشمل الاستدعاءات سيارات من طرز 128-آي والفئة الثالثة والفئة الخامسة وإكس-3 وإكس-5 وزد-4.
وقال مايكل ريبستوك المتحدث باسم بي.إم.دابليو إن عمليات الاستدعاء متشابكة وتغطي نحو مليون سيارة جميعها تقريبا في الولايات المتحدة ونحو 15 ألفا في كندا لافتا إلى أنه قد تتم توسعة عملية الاستدعاء.
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