مزاد لبيع 97 سيارة مصادرة.. الأربعاء المقبل

مها أبو ودن





تعقد مصلحة الجمارك، الأربعاء المقبل، بقاعة النادى المصرى القاهرى، جلسة المزاد العلني المقررة، لبيع 97 سيارة مستوردة، مخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.





وسيتم عقد جلسة المزاد على 89 ماركة، منها (BMW– فولكس واجن- هيونداى إلنترا– دودج– كامرى– رينوكلير- شيفروليه– أتوبيس آسيا– بيجو– بورش كاريرا- مرسيدس- فيكترا– تويوتا ميكروباص– ميتسوبيشى– جاجوار– فولفو– لاجونا).





وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 300 جنيه.





وبدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة منذ يوم 30 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.





ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).





ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة. وعلى من يرغب في الاشتراك بالمزاد أن يسدد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة،





وفي حال عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يسترد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حال رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد باللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.





كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المبيعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه يصبح التأمين المؤقت حقًّا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.





وإذا تأخر من رسا عليه المزاد فى السداد فى المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًّا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في التسلم خلال عشرين يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبحد أقصى خمسة أسابيع.





ويتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة. ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.





كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.



