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نقل وملاحة
ترسانة بورسعيد تنتهى من صيانة العبارة الرياض
الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:10 م
ترسانة بورسعيد
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ترسانة بورسعيد
أمانى العزازى
أكد المهندس السيد بخيت، نائب مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، أنه من المنتظر أن يتم تدشين 3 بنتونات، الخاصة بأجزاء كوبرى نمرة ٦ الشرقى، والتى قامت بإنشائها شركة القناة للإنشاءات البحرية والشركة البورسعيدية التابعة للهيئة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدءا من ٩ وحتى ١١ نوفمبر.
وأوضح أنه سيتم بعدها تجميع أجزاء الكوبرى والتشطيبات النهائية، والتى تستغرق شهرا كاملا تمهيدا لقطره إلى الإسماعيلية لتركيب الكوبرى الذي يصل بين الضفة الغربية وسيناء من خلال قناة السويس الجديدة والقديمة.
ولفت بخيت إلى استمرار أعمال صيانة الوحدات البحرية الخاصة بشركة القاهرة للعبارات، مشيرا إلى أنه سيتم غدا إنزال العبارة الرياض من حوض الإصلاح بالترسانة ببورسعيد، بعد الانتهاء من أعمال صيانتها وذلك بتكلفة مليون جنيه،
وقال إنه من المقرر صعود العبارة القاهرة التابعة لنفس الشركة منتصف الأسبوع المقبل لقيام الترسانة بأعمال الصيانة الدورية لها.
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