انطلاق انتخابات نادي الإعلاميين

نادي الإعلاميين





رحاب صبحى



انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات نادي الإعلاميين بـ 6أكتوبر، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنعقد الجمعية القانونية بمجرد اكتمال النصاب القانوني وهو 10% من الأعضاء الذين يبلغ عددهم حوالي 11 ألفَا.



ويتم اليوم انتخاب 9 أعضاء، منهم الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، و4 أعضاء فوق السن، و2 عضو تحت السن.



وترشح للانتخابات 34 من الأعضاء العاملين بالنادي، 3 منهم على مقعد رئيس النادى، و4 لمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، و3 لمقعد أمين الصندوق، و19 للمنافسة على مقاعد الأعضاء فوق سن 35 سنة، و5 للمنافسة على مقعدي الأعضاء تحت السن.



ويحق التصويت لأي من أعضاء النادي من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام أو صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامى أو النايل سات، على أن يكون قد مر على اشتراكه بالنادي سنة قبل فتح باب الترشح، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي.



من جانبه، أكد ممدوح يوسف، نائب رئيس التليفزيون السابق، والمرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، أن هناك عدة محاور لبرنامجه، وهى الاهتمام بالخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه، والاهتمام بالمظهر العام للنادي مع الاهتمام بوجود أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية، كما يجب الاهتمام بالفرق الرياضية، كما يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال التسويق الرياضي، لتنمية موارد النادي، كما أتمنى أن يتم إنشاء مبنى اجتماعي على أعلى مستوى.



وأضاف عطية فرج، يعمل بقطاع الأمن ومرشح فوق السن، أن برنامجه الانتخابي يركز على الجزء الخدمي، وتتمثل في توفير طبيب في النادي وسيارة إسعاف، وماكينة صرف آلي، وتوفير منطقة لملاعب أطفال من 6 سنوات، وتوفير خط أتوبيس لنقل الأعضاء في الإجازات الرسمية وبأجر مخفض، كما يسعى لتوفير خدمة جديدة لأعضاء النادي وهي التدريب لتتقدم للكليات العسكرية، كما أنه من الممكن توفير تعاقد مع شركات عالمية ومطاعم شهيرة لخدمة الأعضاء.



وقال المخرج نبيل الجوهرى، المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة في قائمة ممدوح يوسف، أن هناك محورين لبرنامجه، أولهما رياضي: ويتلخص في السعي كي يتحول نادي الإعلاميين إلى نادٍ رياضي، لذا فيجب العمل على الارتقاء بالمستوى الرياضي بالنادي في جميع الألعاب، وهناك على الجانب الآخر، المحور الاجتماعي، والذي يقوم على تفعيل مختلف الأنشطة الاجتماعية كاكتشاف مواهب أبناء العاملين وتعليمهم مختلف الفنون كالرسم والمسرح والباليه.

