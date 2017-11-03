برلماني يطالب باستغلال المؤتمر العالمي للشباب للترويج للسياحة

قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ

ياسمين فواز:



طالب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل ومصر القديمة، بضرورة استغلال المؤتمر الوطني الأول للشباب المقرر عقده في شرم الشيخ غدًا، السبت المقبل للترويج للسياحة بين دول العالم، مؤكدًا أن الترويج الإعلامي لهذا المؤتمر سيساعد في جذب شركات السياحة العالمية، ويساهم في إبراز صورة مصر كبلد الأمن والأمان.



وشدد - في بيان اليوم الجمعة - على ضرورة دعوة وسائل الإعلام العالمية للمشاركة في المؤتمر الشبابي، و تنظيم حملات دعائية وتنشيطية من خلال وزارة السياحة، وشركة مصر للطيران، والهيئة العامة للاستعلامات في الخارج، مؤكدًا أن المؤتمرات الشبابية في شرم الشيخ فرصة قوية للترويج العالمي للسياحة في مصر.



وأكد أن شرم الشيخ تعتبر مدينة عالمية لإقامة المؤتمرات العالمية والسياحية والدولة تحرص على إبراز ذلك من خلال إقامة مؤتمرات للشباب، ومن قبله الاحتفال بمرور 150 عامًا على بداية البرلمان في مصر وسط حضور عالمي للمجالس النيابية في العالم أجمع.



وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، فضلا عن جوها الممتاز وشواطئها وفنادقها الفاخرة وبنيتها الأساسية والتطوير المستمر بأحدث الأساليب، مما يجعلها وجهة السائحين من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على استغلال أي فرصة لاستعادة أهم مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر وهو السياحة.



