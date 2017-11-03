الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 24

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى ومدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 18 24



وسط الدلتا 18 24



الإسكندرية 19 24



بلطيم 18 24



مطروح 18 23



السلوم 15 22



سيوة 14 24



بورسعيد 20 24



دمياط 19 24



العريش 13 24



رفح 13 23



الإسماعيلية 15 25



السويس 15 25



رأس سدر 17 24



نخل 8 22



نويبع 20 24



طابا 12 23



كاترين 8 19



الطور 17 24



شرم الشيخ 21 28



الغردقة 20 28



مرسى علم 20 28



الفيوم 16 25



بنى سويف 15 25



المنيا 15 25



أسيوط 13 25



سوهاج 17 25



قنا 15 28



الأقصر 15 29



أسوان 16 29



أبو سمبل 16 28



الوادى الجديد 16 26



شلاتين 22 28



أبو رماد 20 27



رأس حدربة 21 26



حلايب 23 26