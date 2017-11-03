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بورصة وشركات
العقارات تتصدر تداولات البورصة الأسبوع الماضى
الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:59 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص:
تصدر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات فى كمية التداول بالبورصة، الأسبوع الماضى، وذلك من خلال تنفيذ 617.9 مليون ورق مالية، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في ذيل القائمة بتداول 5.3 مليون ورقة.
وعلى صعيد الشركات، جاءت مجموعة بورتوجروب، على رأس قائمة الشركات الأنشط في السوق، بعد تداول 40.8 مليون ورقة مالية، فيما جاءت إعمار مصر في المركز الأخير، من خلال بيع وشراء 38.5 مليون ورقة مالية.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة، ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضى ، فقد صعد المؤشر الرئيسي 2.6% ليغلق عند 14319 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 790 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1777 نقطة.
البورصة المصرية
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