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ثقافة وفنون
العندليب يعود بأغانيه على مسرح الموسيقى العربية
الجمعة 03 نوفمبر 2017 03:05 ص
مهرجان الأوبرا
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مهرجان الأوبرا
ولاء البري
يظل عبد الحليم حافظ نبعاً فنياً يرتوى منه عاشقو الطرب ورمزاً للغناء العربى على مر التاريخ واحياءً لذكرى رحيله الـ 40 خصص مهرجان الموسيقى العربية فاصلاً لأعماله مساء الليلة الثانية الخميس 2 نوفمبر.
بدأ الإحياء بفيلم تسجيلى بعنوان أبداً لن يرحل ضم مشاهد من أعماله الغنائية المصورة إلى جانب لقطات تلفزيونية نادرة يتحدث خلالها عن محطات فى حياته وأخرى تجمعه برفاق مشواره الفنى إلى جانب تعليقات لكبار نجوم الفن عنه.
وقدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى بعد ذلك مجموعة من أعمال عبد الحليم حافظ الخالدة وأداها المطربون المشاركون بمهارة واقتدار نالت إعجاب الحضور واستهلت بـ بانوراما لإعمال حليم بعنوان روائع العندليب فكرة وإعداد قائد الحفل.
وتغنى محمد الخولى بـ "قوللى حاجة"، وشاركته حنان عصام فى دويتو "احتار خيالى"، وشدا هانى عامر بـ "الهوى هوايا"، وشاركته نهى حافظ فى أداء دويتو "حاجة غريبة".
وقدم محمد متولى "مغرور"، وشاركته مى حسن فى دويتو "لحن الوفاء".
وبأحاسيس ومشاعر مرهفة وبأداء رائع، أبدع أحمد عفت فى أغنية جبار التى نالت تصفيق استمر أكثر من دقيقتين، وكانت مى الجبيلى قد شاركته قبلها غناء دويتو "تعالى أقولك".
وفى ختام الفاصل اجتمع الـ 8 مطربين فى غناء التوبة التى اهتزت جنبات المسرح أثناء أدائها نتيجة تفاعل الجمهور .
وفى بداية الفاصل الثانى ألقى الشاعر جمال بخيت قصيدة مسحراتى العرب من ديوانه الشهير أهل المغنى بالإضافة إلى قصيدة فلسطينى.
واعتلى المطرب الفلسطينى محمد عساف خشبة المسرح واستقبله الجمهور بحفاوة بالغة وواصل النهل من إبداعات عبد الحليم حافظ وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الأطرش بـ "زى الهوا" و"حاول تفتكرنى"، إلى جانب مجموعة من الأعمال التراثية وأغانيه الخاصة.
ونجح عساف فى أدائها بثلاثة لهجات عربية هى المصرية والفلسطينية واللبنانية، وتفاعل معها الجمهور بصورة لافتة للأنظار كان منها أنا مش هفرض نفسى ، عللومة ، أنا اللى عليكى مشتاق ، بزعل على مين ، بدك عناية ، ما وحشناك ، يا عينى على الصبر وحكايتى معاه التى أهداها للجمهور المصرى.
وبالتوازى وفى إطار الفعاليات شهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى فاصلين الأول أحياه كل من مصطفى النجدى ، نهاد فتحى وغادة أدم ثم قدم المطرب أحمد ابراهيم فاصلاً من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.
وفى مسرح أوبرا دمنهور أقيم حفل بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد أحياه كل من المطربة رحاب عمر ، أحمد سعد واختتمه المطرب الكبير محمد الحلو .
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