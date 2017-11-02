EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
خلال أسبوع.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة
الخميس 02 نوفمبر 2017 10:30 م
البورصة 4
أخر الأخبار
البورصة 6
خاص
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك حسبما أوضح تقرير حديث صادر عن البورصة.
وصعد المؤشر الرئيسي 2.6% ليغلق عند 14319 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 790 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1777 نقطة.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 75.2% من إجمالي التعاملات، والاجانب غير العرب على 12.8%، والعرب على 11.8%، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا