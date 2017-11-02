خلال أسبوع.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة 6

خاص

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك حسبما أوضح تقرير حديث صادر عن البورصة.



وصعد المؤشر الرئيسي 2.6% ليغلق عند 14319 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 790 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1777 نقطة.



واستحوذ المستثمرون المصريون على 75.2% من إجمالي التعاملات، والاجانب غير العرب على 12.8%، والعرب على 11.8%، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.