في سياق حديثه عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



رويترز



قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمكنها الإنطلاق اقتصاديا بدون تحقيق نمو بمعدل يزيد عن 6 % سنويا.



وأوضح أزعور خلال ندوة صحفية في وزارة المالية المغربية أنه ه بالرغم من أن معدلات النمو في الدول غير النفطية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبقى أقل من معدلات النمو في الدول النفطية إلا أننا ”يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف من خلال تحسين مجموعة من العناصر الاقتصادية الأساسية منها الحصول على التمويل، حيث أن 60 % من فرص العمل والتوظيف موجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن هذه المؤسسات لا تتمكن من ضمان التمويل الكافي“.



وقال إن تدخل الحكومة القطرية ومصرفها المركزي ابان الأزمة الخليجية جاء "في الوقت المناسب وبالأهداف وبالسرعة المطلوبة ما ساهم في التخفيف من حدة الأزمة على الاقتصاد القطري".



وأضاف قائلا: ”القطاع غير النفطي في قطر ستكون نسبة نموه هذا العام 4.7 % وهو مستوى جيد“.









