محمد سالم

أعلن البنك المركزى المصري عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر سبتمبر 2017، بمعدل 24.4% لتسجل نحو 1166.0 مليون دولار، مقابل نحو 937.3 مليون دولار خلال سبتمبر 2016.

وشهدت الفترة "نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017"، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العامليين بالخارج بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8%) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.