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سيـــاســة
بيان عاجل لرئيس الوزراء لإنهاء أزمة بطاقات السلع التموينية
الخميس 02 نوفمبر 2017 08:26 م
مجدى ملك، عضو مجلس النواب
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مجدى ملك، عضو مجلس النواب
ياسمين فواز
تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إلى الدكتور على عبد العال؛ لإلقاء بيان عاجل إلى رئيس الوزراء، وزير التموين بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين الذين لم تصدر لهم بطاقات الخبر والسلع التموينية.
وقال مجدى ملك إن المواطنين تقدموا بأوراق (بدل الورق– بدل تالف– بدل الفاقد)، إلى مكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتم حتى الآن استصدار بطاقات التموين الخاصة بهم، مما يمثل عبئًا على المواطنين، وانتقاص حق تقدمه الدولة للفقراء ومحدودى الدخل.
وزارة التموين
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