بيان عاجل لرئيس الوزراء لإنهاء أزمة بطاقات السلع التموينية





تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إلى الدكتور على عبد العال؛ لإلقاء بيان عاجل إلى رئيس الوزراء، وزير التموين بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين الذين لم تصدر لهم بطاقات الخبر والسلع التموينية.