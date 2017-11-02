برلماني يطالب بعودة جهاز مباحث أمن الدولة

ياسمين فواز

طالب النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة عودة جهاز مباحث أمن الدولة؛ لحماية الوطن واستقراره جنبًا إلى جنب مع المخابرات العامة.

وأضاف بكرى أن الإخوانى خيرت الشاطر هو مَن اختار اسم الأمن الوطنى، مؤكدًا ضرورة الوقوف إلى جوار الشرطة الباسلة وأجهزتها؛ لمحاربة الإرهاب الأسود الذى يريد إسقاط الدولة المصرية.