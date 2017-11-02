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سيـــاســة
برلماني يطالب بعودة جهاز مباحث أمن الدولة
الخميس 02 نوفمبر 2017 07:57 م
مصطفى بكري 1
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مصطفى بكري 1
ياسمين فواز
طالب النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة عودة جهاز مباحث أمن الدولة؛ لحماية الوطن واستقراره جنبًا إلى جنب مع المخابرات العامة.
وأضاف بكرى أن الإخوانى خيرت الشاطر هو مَن اختار اسم الأمن الوطنى، مؤكدًا ضرورة الوقوف إلى جوار الشرطة الباسلة وأجهزتها؛ لمحاربة الإرهاب الأسود الذى يريد إسقاط الدولة المصرية.
مجلس النواب
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