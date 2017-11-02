أمر قضائي إسباني باعتقال زعيم كتالونيا

رويترز

ذكرت صحيفة لافانجوارديا أن قاضيًا إسبانيًّا أصدر، اليوم، مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون و4 من أعضاء مجلس وزرائه المُقال، وجميعهم في بلجيكا في الوقت الراهن؛ لتغيبهم عن حضور جلسة في المحكمة العليا.