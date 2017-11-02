EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
أمر قضائي إسباني باعتقال زعيم كتالونيا
الخميس 02 نوفمبر 2017 07:17 م
زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون
أخر الأخبار
زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون
رويترز
ذكرت صحيفة لافانجوارديا أن قاضيًا إسبانيًّا أصدر، اليوم، مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون و4 من أعضاء مجلس وزرائه المُقال، وجميعهم في بلجيكا في الوقت الراهن؛ لتغيبهم عن حضور جلسة في المحكمة العليا.
ولم تؤكد متحدثة باسم المحكمة العليا إصدار المذكرة.
وطلب المدعي العام الإسباني من القاضي إصدار تلك المذكرة، اليوم الخميس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا