EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أرباح علي بابا تتجاوز التوقعات مسجلة 2.7 مليار دولار
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:51 م
شركة "علي بابا" الصينية
أخر الأخبار
شركة "علي بابا" الصينية
إعداد– عبد الغفور أحمد محسن
أعلنت "علي بابا"، أكبر شركة تسوق إلكتروني في الصين، عن تحقيقها أرباحًا بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام المالي، وبناء عليه رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله، بحسب بلومبرج.
وقالت الشركة إن أرباح السهم الواحد في "علي بابا" وصلت إلى 8.57 يوان، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.86 يوان، وهو ما يعني أن إجمالي أرباحها خلال الربع الحالي وصل إلى 17.7 مليار يوان (2.7 مليار دولار)، مقابل 7.1 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ورفعت الشركة توقعاتها لزيادة الأرباح في العام بأكمله لتتراوح بين 49 و53%، مقارنة بـ45- 49%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا