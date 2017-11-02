أرباح علي بابا تتجاوز التوقعات مسجلة 2.7 مليار دولار

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

أعلنت "علي بابا"، أكبر شركة تسوق إلكتروني في الصين، عن تحقيقها أرباحًا بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام المالي، وبناء عليه رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله، بحسب بلومبرج.

وقالت الشركة إن أرباح السهم الواحد في "علي بابا" وصلت إلى 8.57 يوان، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.86 يوان، وهو ما يعني أن إجمالي أرباحها خلال الربع الحالي وصل إلى 17.7 مليار يوان (2.7 مليار دولار)، مقابل 7.1 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.