الحديد والصلب



رجب عزالدين



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها لم يردها حتى الآن أى إخطار بخصوص طرح 20% من أسهمها للشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الحديد، المعروف باسم "بشاي للصلب".



جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة، بخصوص ما تم تنشره بإحدى الصحف تحت عنوان: "الحكومة تدرس بيع 20% من أسهم الحديد والصلب لبشاى".



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.



وسجلت الشركة خسائر بلغت 191 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالى إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.



وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية (89.9%)، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والاتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.



ويبلغ رأسمال الحديد والصلب نحو 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.