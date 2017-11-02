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اقتصاد وأسواق
علاء عز : يجب استغلال تمويل هيئات المعونات لتطوير الإنتاج
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:40 م
علاء عز
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علاء عز
معتز محمود
قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام الغرف التجارية، إن هناك ضرورة للعمل على استغلال التمويل المتاح من هيئات المعونات لتطوير الإنتاج وتمويل الصادرات.
وأضاف، خلال مشاركته باللقاء الذى تنظمه الغرفة التجارية لزيادة الصادرات إلى ألمانيا، أنه لا بد من التركيز على التعاون والتصنيع المشترك من أجل التصدير، ليس للسلع فقط وإنما للخدمات أيضًا.
وتابع: إن تلك الخدمات كالنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة التى بدأت العودة مرة أخرى عبر الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى الأقصر.
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