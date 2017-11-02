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سيـــاســة
اجتماع طارئ لأحزاب التيار الديمقراطي
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:25 م
التحالف الشعبي الاشتراكي
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التحالف الشعبي الاشتراكي
إيمان عوف
صرّح مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن أحزاب التيار الديمقراطى ستعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس؛ لمناقشة الموقف السياسى واتجاهات تقييد العمل النقابى من خلال المشروع الحكومى المقدَّم لمجلس النواب (مشروع المنظمات النقابية) الذى يحظر عمليًّا النقابات المستقلة والحق فى التعددية النقابية ويكرس تبعية التنظيم النقابى للحكومة وأجهزتها، كما يناقش الاجتماع الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون الأحزاب وتناقضها مع الدستور الذى أقر الحق فى التعددية الحزبية.
وأضاف الزاهد أن التيار الديمقراطى سيناقش الشائعات عن تأييده مرشحين للانتخابات الرئاسية ينتمون للنظام القديم خلافًا للحقيقة، وسوف تتضمن مناقشاته موقفه من الملف الرئاسى. ومن المتوقع أن يصدر بيانًا مستقلًّا فى ذكرى مئوية وعد بلفور يؤكد ثوابت موقفه من القضية الفلسطنينية والاستعمار الاستيطانى للأرض والتطبيع والمستوطنات وتهويد القدس وتفتيت الأرض.
التحالف الشعبي الاشتراكي
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