اجتماع طارئ لأحزاب التيار الديمقراطي

إيمان عوف

صرّح مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن أحزاب التيار الديمقراطى ستعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس؛ لمناقشة الموقف السياسى واتجاهات تقييد العمل النقابى من خلال المشروع الحكومى المقدَّم لمجلس النواب (مشروع المنظمات النقابية) الذى يحظر عمليًّا النقابات المستقلة والحق فى التعددية النقابية ويكرس تبعية التنظيم النقابى للحكومة وأجهزتها، كما يناقش الاجتماع الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون الأحزاب وتناقضها مع الدستور الذى أقر الحق فى التعددية الحزبية.