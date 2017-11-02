تجارة الإسكندرية : تنمية الصادرات مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى

معتز محمود









قال أحمد حسن شركس، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن تنمية الصادرات، اليوم، هى مسألة حياة أو موت، سواء لشركاتنا أو للاقتصاد المصرى ككل، لافتًا إلى أن من لا يستطيع المنافسة والانتشار فى وطنه، لا أمل له فى التصدير.





وأضاف، خلال اللقاء الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور السفير الألمانى لتنشيط الصادرات المصرية، أن تغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلية تسمح بسعر منافس فى الأسواق العالمية، كما أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبى على مدخلات الإنتاج.





وأوضح أن تنمية الصادرات تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.





وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكلفة، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كل تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتابع: تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.





وشدد شركس على أن خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كل مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير.



