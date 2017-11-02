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اقتصاد وأسواق
تجارة الإسكندرية : تنمية الصادرات مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى
الخميس 02 نوفمبر 2017 03:55 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية
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الغرفة التجارية بالإسكندرية
معتز محمود
قال أحمد حسن شركس، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن تنمية الصادرات، اليوم، هى مسألة حياة أو موت، سواء لشركاتنا أو للاقتصاد المصرى ككل، لافتًا إلى أن من لا يستطيع المنافسة والانتشار فى وطنه، لا أمل له فى التصدير.
وأضاف، خلال اللقاء الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور السفير الألمانى لتنشيط الصادرات المصرية، أن تغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلية تسمح بسعر منافس فى الأسواق العالمية، كما أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبى على مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن تنمية الصادرات تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكلفة، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كل تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.
وشدد شركس على أن خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كل مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير.
وتابع: يجب ألا ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قدمت لنا كنزًا لم نستغلّه بالقدر الكافى اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، وأخيرًا الميركوزير والتى تتيح لصادراتنا سوقًا قوامها 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2,4 مليار بنهاية العام، مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، لكن الأهم جذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير لتلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.
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