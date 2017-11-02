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ثقافة وفنون
عبدالله الرويشد يحيي أحد ليالي مهرجان الموسيقى العربية
الخميس 02 نوفمبر 2017 03:36 م
عبدالله الرويشد
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عبدالله الرويشد
ولاء البري
تشهد فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان، ومؤتمر الموسيقى العربية، فى الثامنة مساء الأحد المقبل، 3 حفلات.
يحيى النجم الكويتي عبدالله الرويشد، على المسرح الكبير، فاصلاً غنائيًا بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أمير عبد الحميد، يسبقه فاصلين إحداهما للمطربة مى فاروق، والآخر لعازف العود الشهير ممدوح الجبالى.
وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم المطرب محمود درويش، وفرقته كنوز، حفلاً، يضم مختارات من أشهر أعمال الطرب العربي، أما مسرح الجمهورية فيستضيف أمسية للأوركسترا السيمفونى الوطنى العراقى بمشاركة عازف القانون فرات قدورى.
وعلى الجانب البحثى يواصل المؤتمر العلمى المصاحب جلساته، التى تعقد على المسرح الصغير بدءاً من العاشرة صباحًا، ويناقش محور تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي المعاصر، بحضور الدكتور نبيل الدارس (الأردن) مقرراً، الدكتور بديع الحاج (لبنان)، الدكتور ناصر الطائي (سلطنة عمان)، الدكتور إدوار طوروكيان (لبنان)، الدكتور هيّاف ياسين (لبنان).
وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور الدكتور سيد شحاتة (مصر) مقرراً، منى زريق الصائغ (لبنان)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، الدكتور أشرف عبد الرحمن (مصر).
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