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بورصة وشركات
صعود جماعى لمؤشرات البورصة مع ختام تعاملات الأسبوع
الخميس 02 نوفمبر 2017 03:28 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.
وصعد egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 14319 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 1.02% عند مستوى 789 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% عند 1776 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.37% عند مستوى 2532 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.67% عند مستوى 13592 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 139.7 مليون جنيه و10.5 مليون جنيه و12.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 61.1مليون جنيه و12.6 مليون جنيه و89.3 مليون جنيه على التوالى .
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 78سهم من إجمالى 189 سهما متداولا،بينما هبط 87 وبقى 24 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها طفيف وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 14277نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.04 % عند مستوى 781 نقطة .
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