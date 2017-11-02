467 مليون جنيه أرباح بالم هيلز للتعمير

بالم هيلز

بدور إبراهيم



كشفت شركة "بالم هيلز" للتعمير، عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وجاءت إيجابية للغاية، وتؤكد قوة المركز المالى للشركة وريادتها لقطاع التطوير العقارى فى السوق المصرية.



وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 4,8 مليار جنيه، وأرباحاً صافية بلغت 467 مليون جنيه، وارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 44%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 8,1 مليار جنيه.



وأشارت النتائج المالية القوية التى حققتها بالم هيلز ـ رائدة التطوير العقارى ـ إلى نجاحها فى تحقيق أحد أهم الإنجازات في تاريخها على المدى الطويل من خلال توقيعها اتفاقية التطوير المشترك لمشروع "الواحة" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 12.6 مليون متر مربع في غرب القاهرة، ومن المتوقع إطلاق مبيعات المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من 2018، وتأتى أهمية هذه الاتفاقية من أنها تمثل نقلة نوعية في نشاط الشركة من تطوير المجتمعات المتكاملة إلى تطوير المدن الصغيرة.



وصرح ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير: "النتائج المالية المعلنة تؤكد نجاح استراتيجيتنا وأننا نسير على الطريق السليم لتحقيق المستهدف خلال 2017 وتعزيز مركزنا الرائد فى مقدمة شركات التطوير العقارى بالسوق المصرية، رغم تعدد وضخامة المشاريع التى تنفذها وتشارك فيها بالم هيلز، نحن ملتزمون بالحفاظ على معدلات تنفيذ جميع مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية وبنفس مستوى الجودة المتميز الذى تشتهر به بالم هيلز".



وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام الجارى زيادة إجمالى محفظة أراضى بالم هيلز إلى 41 مليون متر مربع، وارتفاع إجمالى المبيعات الجديدة لتصل إلى 1709 وحدة، تبلغ قيمتها 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 44٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منها 7.6 مليار جنيه للوحدات السكنية و519 مليون جنيه للوحدات التجارية.



وحققت الشركة طفرة كبيرة فى مشروعاتها بالساحل الشمالى، وبلغت إجمالى الحجوزات بمشروع هاسيندا ويست 979 مليون جنيه، منذ إطلاقه فى يونيو الماضى وحتى نهاية الربع الثالث من 2017.



ونجحت بالم هيلز خلال الربع الثالث من 2017 فى تسليم 455 وحدة، معظمها في هاسيندا باي، وهاسيندا وايت2، وفيليدج جيت، وامتداد الغولف، وبالم باركس، كما شهدت إجمالى الإيرادات خلال نفس الفترة نمواً بنسبة 3٪ على أساس سنوي مع هامش ربح قدره 35٪، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة بسبب الزيادة في حوافز المبيعات والعمولات الناتجة عن الأداء القوي للمبيعات، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع الواحة.