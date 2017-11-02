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سيـــاســة
المجلس الأعلى للنقابات المستقلة يعقد مؤتمره العمالي الأول
الخميس 02 نوفمبر 2017 01:53 م
نقابة التجاريين
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نقابة التجاريين
إيمان عوف
يعقد المجلس الأعلى للنقابات المستقلة مؤتمره الأول؛ للاعلان عن ملاحاظاته حول مسودات قوانين التنظيمات النقابية، والتي يجرى منقاشاته الأن بلجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، كذلك كشف حقيقة ما يجرى بلجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ من محاولات لتمرير مشروع قانون الاتحاد الحكومي المعادي للحريات النقابية.
كما يناقش المؤتمر كيفية العمل من اجل تطبيق مواد الدستور المصري الخاصة بالحريات النقابية، ومواد وجوب التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وذلك بكافة الطرق الشرعية والقضائية، خصوصا في ظل محاولات بعض الذين كانوا محسوبين على الحركة النقابية المستقلة، خلال الأيام الماضية؛ وباتفاق مشبوه مع الإتحاد الحكومى تضليل الرأى العام العمالى، بادعاء أن هناك توافق حول اصدار قانون الحريات النقابية.
وذلك يوم السبت القادم الموافق 4 أكتوبر 2017 في تمام الثانية عشرة ظهرا بنقر نقابة التجاريين.
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