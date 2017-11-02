4 ملايين دولار استثمارات ميكور لخدمات البترول

ميكور لخدمات البترول

المال - خاص



قال المهندس أشرف عبد البصير، رئيس لشركة ميكور للخدمات البترولية، مدير الحماية الكاثودية بشركة أرامكو السعودية، إن إجمالى استثمارات شركته خلال السنوات الأخيرة بلغت 4 ملايين دولار، منها ما يقرب من 3 ملايين جنيه بمصر.



وأضاف عبدالبصير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة -اليوم الخميس- للتوعية بمخاطر تآكل خطوط الأنابيب البترولية والآبار، بمشاركة المؤسسة الدولية لحماية المنشآت البترولية من التآكل "NACE"، أن الاستثمارات بمصر تعد محدودة إلا أنها من المقرر أن تقفز خلال الفترات المقبلة.



وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع مجموعة من الشركات المصرية الحكومية من بينها ( أنابيب البترول، جابكو، غاز مصر، خليج السويس)، بالإضافة للتوصل إلى حلول مع شركة سوميد لحل مشكلاتهم فيما يتعلق بتآكل المنشآت البترولية.



وذكر أن مرحلة التقييم الفني بدأت منذ 2014 لمشروع "سوميد"، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الشركات التابعة للهيئة العامة للبترل.



وأوضح أن مشروع سوميد يتعلق بإعادة تأهيل المستودعات الخاصة بها وتقديم حلول لها.



وأشار إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للخبرات التي تطلبها الشركات، والمتمثلة في وجود وكيل لشركة استشارات أجنبية، رغم اعتماد دول العالم لخبرات مصر.