EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
4 ملايين دولار استثمارات ميكور لخدمات البترول
الخميس 02 نوفمبر 2017 01:33 م
ميكور لخدمات البترول
أخر الأخبار
ميكور لخدمات البترول
المال - خاص
قال المهندس أشرف عبد البصير، رئيس لشركة ميكور للخدمات البترولية، مدير الحماية الكاثودية بشركة أرامكو السعودية، إن إجمالى استثمارات شركته خلال السنوات الأخيرة بلغت 4 ملايين دولار، منها ما يقرب من 3 ملايين جنيه بمصر.
وأضاف عبدالبصير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة -اليوم الخميس- للتوعية بمخاطر تآكل خطوط الأنابيب البترولية والآبار، بمشاركة المؤسسة الدولية لحماية المنشآت البترولية من التآكل "NACE"، أن الاستثمارات بمصر تعد محدودة إلا أنها من المقرر أن تقفز خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع مجموعة من الشركات المصرية الحكومية من بينها ( أنابيب البترول، جابكو، غاز مصر، خليج السويس)، بالإضافة للتوصل إلى حلول مع شركة سوميد لحل مشكلاتهم فيما يتعلق بتآكل المنشآت البترولية.
وذكر أن مرحلة التقييم الفني بدأت منذ 2014 لمشروع "سوميد"، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الشركات التابعة للهيئة العامة للبترل.
وأوضح أن مشروع سوميد يتعلق بإعادة تأهيل المستودعات الخاصة بها وتقديم حلول لها.
وأشار إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للخبرات التي تطلبها الشركات، والمتمثلة في وجود وكيل لشركة استشارات أجنبية، رغم اعتماد دول العالم لخبرات مصر.
البترول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا